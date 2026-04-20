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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Fußgänger

Mühlacker (ots)

Am Montagnachmittag ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Mühlacker gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 50-jähriger Busfahrer, gegen 12:20 Uhr, die Bahnhofstraße, als ein Fußgänger aus noch unbekannter Ursache auf die Fahrbahn trat. Die Umstände, wie und warum der Fußgänger auf die Fahrbahn gelangte, sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In der Folge kam es zum Kontakt mit dem Linienbus, wodurch der Fußgänger erfasst wurde und so schwere Verletzungen erlitt, dass er an der Unfallstelle verstarb.

Zur Rekonstruktion der genauen Umstände des Unfalls wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens hinzugezogen.

Für die Unfallaufnahme bleibt die Fahrbahn voll gesperrt.

Am Einsatzort waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eingesetzt.

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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