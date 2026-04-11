Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Diebe schleichen sich unter Vorwand in Haus ein und entwenden Schmuckschatulle, Unklarer Unfallhergang in Moorende - Polizei Jork sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Diebe schleichen sich unter Vorwand in Haus ein und entwenden Schmuckschatulle

Am gestrigen Freitagnachmittag gegen 15:00 h haben zwei bisher unbekannte Täter bei einer älteren Dame in Dollern in der Straße Osterberg geklingelt und angegeben, sie müssten den Stromzähler ablesen.

Die 88-Jährige ließ die beiden Männer ins Haus und während einer der Beiden die Frau ablenkte, entwendete der zweite Unbekannte eine Schmuckschatulle mit Inhalt aus dem Schlafzimmer und eine EC-Karte aus dem Flur. Anschließend verließen die beiden Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten oder weitere Anwohner, bei denen ebenfalls versucht wurde unter diesem Vorwand ins Haus zu gelangen.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizei zu melden.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach warnt erneut vor dieser Masche:

"Lassen sie keine unbekannten Personen ins Haus oder ihre Wohnung. Lassen sie sich immer die entsprechenden Ausweise und Aufträge zeigen und rufen sie bei den angeblich entsendenden Firmen zurück. Informieren sie im Zweifelsfall sofort die Polizei auch über Notruf 110. So können wir die Personen noch vor Ort überprüfen und derartige Taten verhindern. Informieren sie auch ihre Angehörigen, Freunde und Verwandte über diese Masche"

2. Unklarer Unfallhergang in Moorende - Polizei Jork sucht Zeugen

Am gestrigen frühen Abend gegen 18:20 h kam es in Moorende im Alten Land zu einem Verkehrsunfall, für den die Polizei wegen des unklaren Hergangs nun Zeugen sucht.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wollte zu der Zeit ein 41-jähriger Fahrer eines Opel Combo aus der Einfahrt zur Esteburg in die Straße Moorende einfahren. An der Einmündung setzte er dann zurück und stieß dabei gegen den hinter ihm wartenden Hyundai einer 18-jährigen Fahrerin aus Jork.

Vor Ort behauptete der 41-Jährige dann aber, nicht rückwärts gefahren und somit nicht der Unfallverursacher zu sein.

Der Hyundai wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Combo trug leichte Schäden davon. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Da zeitgleich ein Feuerwehreinsatz in Moorende lief, waren mehrere Personen auf der Straße unterwegs und die Polizei aus Jork erhofft sich nun, dass sich Zeugen melden, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830 zu melden.

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