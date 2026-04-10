PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Weißer Audi Q7 in Himmelpforten entwendet

Stade (ots)

Zwei bisher unbekannte maskierte Täter haben in der vergangenen Nacht gegen 01:30 h ein Grundstück in Himmelpforten in der Straße Teichenbruch betreten und ein dortes geparktes SUV geknackt und anschließenden entwendet.

Der weiße Audi Q7 55 TFSI e hat das Kennzeichen STD-DD 147 und stellt einen Wert von ca. 80.000 Euro dar.

Hinweise auf die Autodiebe und den Verbleib des hochwertigen Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren