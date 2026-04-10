Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Weißer Audi Q7 in Himmelpforten entwendet

Stade (ots)

Zwei bisher unbekannte maskierte Täter haben in der vergangenen Nacht gegen 01:30 h ein Grundstück in Himmelpforten in der Straße Teichenbruch betreten und ein dortes geparktes SUV geknackt und anschließenden entwendet.

Der weiße Audi Q7 55 TFSI e hat das Kennzeichen STD-DD 147 und stellt einen Wert von ca. 80.000 Euro dar.

Hinweise auf die Autodiebe und den Verbleib des hochwertigen Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

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