Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Brand auf Terrasse eines Stader Mehrfamilienhauses, Altmetalldiebe in Wiepenkathen, Einbrecher in Stader Restaurant in der Innenstadt

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Stade (ots)

1. Brand auf Terrasse eines Stader Mehrfamilienhauses

Am gestrigen späten Abend gegen kurz nach 23:00 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in Stade in der Zeppelinstraße von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gemeldet. Dieser hatte noch den betroffenen Wohnungsinhaber durch Klingeln geweckt und dann den Notruf gewählt. Nach ersten Angaben solle dort ein Carport brennen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde durch den eingesetzten Streifenwagen ein Brand im Bereich der gepflasterten Terrasse eines Mehrparteienhaues neben der Hausfassade festgestellt. Ein Carport war von dem Feuer nicht betroffen. Die Bewohner des betroffenen Hauses hatten teilweise das Gebäude bereits verlassen, die restlichen Wohnungen wurden sicherheitshalber vorläufig geräumt. Durch das schnelle Eingreifen der ca. 60 eingesetzten Feuerwehrleute des 1. Und 2. Zuges der Feuerwehr der Hansestadt Stade konnte der Brand dann schnell gelöscht werden bevor er auf das Gebäude übergreifen konnte. Durch den Brand wurde die Fassade, zwei Fensterscheiben und mehrere Räume durch Verrußung erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Der 71-jährige Bewohner der vom Brand betroffenen Wohnung wurde bei dem Feuer leicht verletzt. Er musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Die restlichen Hausbewohner blieben unverletzt.

Polizeibeamte aus Stade haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Altmetalldiebe in Wiepenkathen

Bisher unbekannte Täter sind am späten Mittwochabend zwischen 22:00 h und 22:30 h in Stade-Wiepenkathen in der Alten Dorfstraße auf ein dortiges Betriebsgrundstück einer Heizungsbaufirma gelangt und haben aus den Behältern, in denen Metallschrott gesammelt wird diverse Metallgegenstände entwendet.

Mit einer vermutlich mitgebrachten Mülltonne und einer Sackkarre wurde das Diebesgut anschließend durch ein Loch im Grundstückszaun abtransportiert.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Einbrecher in Stader Restaurant in der Innenstadt

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Stader Innenstadt am Ende der Straße "Wasser Ost" nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere einer dortigen Gaststätte eingedrungen und haben sich Zutritt zum Schankraum verschafft.

Hier wurde von dem oder den Täter dann der Sparclubschrank von der Wand gerissen und eine Trinkgeldkasse entwendet.

Mit der Beute flüchteten der oder die Einbrecher dann anschließend in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

4. Wieder Scheiben von zwei Bushaltestellen eingeschlagen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte erneut die Scheiben von zwei Bushaltestellen in Himmelpforten in der Hauptstraße gegenüber des Altenheims und in Engelschoff am Abzweig nach Groß Sterneberg mit einem Pflasterstein jeweils ein Glaselement einer dortigen Bushaltestelle eingeschlagen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf zusammen ca. 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter 04144-606080.

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