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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Keller - fahrlässige Brandstiftung

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (16.03.2026, gegen 20:50 Uhr) brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mottstraße ein kleines Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einer unsachgemäßen Entsorgung einer Zigarette als Ursache auszugehen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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