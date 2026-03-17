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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung und rassistische Beleidigung - Hinweis auf vorgetäuschte Straftat

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 13.02.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6216551

Nachdem am 13.02.2026 ein 45-Jähriger von zwei Männern mutmaßlich auf einem Mitfahrerparkplatz in Speyer angegriffen, verletzt und rassistisch beleidigt worden sein soll, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Nach Auswertung von Beweismitteln ergaben sich erhebliche Zweifel an der Aussage des 45 Jährigen. Insbesondere die Auswertung von Daten der Mobiltelefone des 45-Jährigen und seiner Lebensgefährtin erbrachte Erkenntnisse, dass der mutmaßliche Angriff am 13.02.2026 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht stattgefunden hat. Gegen den 45 Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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