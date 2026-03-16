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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter E-Bike Diebstahl - mutmaßliche Täter gefasst

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen (13.03.2026, gegen 3:45 Uhr) versuchten zwei 26-jährige Männer mit einer Flex, die Fahrradschlösser eines E-Bikes in der Hans-Sachs-Straße aufzubrechen. Durch einen Zeugen wurden die Männer unterbrochen und flüchteten zu Fuß in Richtung Mundenheimer Straße. Polizeikräfte stellten die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung fest. In der Nähe des Tatorts wurde zudem ein Transporter aufgebrochen, aus welchem Werkzeuge, unter anderem eine Flex entwendet wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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