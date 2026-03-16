Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sicherstellung eines geklauten E-Scooters

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.03.2026) wurde ein 43-jähriger E-Scooterfahrer am Schillerplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zunächst versuchte von den Polizeikräften zu flüchten. Der Roller wurde 2025 als gestohlen gemeldet. Zudem bestand für den E-Roller keine Versicherung. Die Klebeversicherungskennzeichen an dem Roller waren abgekratzt, so dass die grüne Schrift des abgelaufenen Versicherungskennzeichens aus dem Jahr 2022 zum Vorschein kam. Vermutlich sollte hierdurch der Anschein erweckt werden, dass eine aktuelle Versicherung besteht. Der 43-Jährige gab an, dass der E-Scooter einer 41-Jährigen gehöre, die den Roller vor einiger Zeit auf dem Schillerplatz gefunden habe. Der 43-Jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Versicherungsschutz verantworten. Die tatsächliche Eigentümerin wurde verständigt, und nahm ihren E-Scooter glücklich entgegen.

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