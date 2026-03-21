Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im Auflieger eines LKW

Kiel (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026 gingen um 12:30 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle Mitte ein und berichteten über einen brennenden LKW auf der B404, nahe Kiel. Der Löschzug der Ostfeuerwache sowie die Freiwilligen Feuerwehren Moorsee, Rönne und Meimersdorf wurden alarmiert und rückten mit Sonderrechten zur Einsatzstelle aus.

Zwischenzeitlich hatte der Fahrer des Lastzuges die Zugmaschine vom Sattelauflieger getrennt und in Sicherheit gebracht. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte leiteten mit mehreren Trupps umgehend die Löschmaßnahmen an dem nun freistehenden Sattelauflieger ein. Um eine Wasserversorgung sicherzustellen wurden zwei Tanklöschfahrzeuge an der Einsatzstelle eingesetzt.

Nachdem die Flammen mit C-Rohren abgelöscht waren kam auch Schaum zum Einsatz. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Auflieger zum Teil unter Löscharbeiten entladen. Hierbei wurden auch tieferliegende Glutnester identifiziert und abgelöscht. Die B404 bleibt in diese Fahrtrichtung voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt. Der Einsatz dauerte ca. 90 Minuten und vor Ort befanden sich 40 Einsatzkräfte der Ost- und Nordfeuerwache sowie den Freiwilligen Feuerwehren Moorsee, Meimersdorf und Rönne. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

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