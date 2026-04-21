Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Diebstähle aus Autos in der Innenstadt

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Pforzheimer Innenstadt zu mehreren Diebstählen aus Pkw.

Bislang unbekannte Täter öffneten auf noch ungeklärte Weise mindestens vier Fahrzeuge und durchwühlten diese nach Wertsachen.

Die Taten ereigneten sich in der Gustav-Rau-Straße, der Morsestraße, der Schwarzwaldstraße und der Jörg-Rathgeb-Straße. Aus den Fahrzeugen entwendeten die Täter Bargeld, ein iPhone, Bekleidung, persönliche Gegenstände und einen E-Scooter. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt, wobei die Ermittlungen noch andauern.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 4238000 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell