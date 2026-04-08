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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit Drogen und Alkohol, aber ohne Führerschein - 22-Jähriger flüchtete von Unfallstelle -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Erst quietschende Reifen, dann ein lauter Knall. So schilderte am späten Dienstagabend (07. April) ein "Knallzeuge" einen Verkehrsunfall in der Marburger Straße. Der Unfallfahrer flüchtete mit dem stark beschädigten Pkw. Wenig später saß er bereits im Polizeifahrzeug.

Gegen 23:47 Uhr war der 22-Jährige in einem geliehenen Ford Mondeo auf der Marburger Straße in Richtung Zentrum (Rathaus) unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zudem noch zwei junge Frauen. In einer Linkskurve kam der junge Mann mit dem Mondeo aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Aufgrund der Wucht der Kollision brach diese ab. Der Wagen prallte wenige Meter später gegen die Ecke einer Hauswand. Trotz der massiven Beschädigung des Mondeo fuhr der 22-Jährige anschließend noch weiter bis in die Tiefgarage des Kreuztaler Rathauses. Dort stellte er das Unfallfahrzeug ab und verließ mit den beiden Frauen die Tiefgarage.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife traf bereits kurz darauf in der Tiefgarage ein. Der Mondeo hatte aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe, unter anderem Öl, eine gut sichtbare Spur hinterlassen. Zunächst versuchte der Unfallfahrer noch, zu Fuß über die Grabenstraße zu flüchten. Er konnte jedoch nach wenigen Metern durch die Beamten eingeholt und gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der junge Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem räumte er den Konsum von Drogen ein. Daher musste der 22-Jährige im Streifenwagen Platz nehmen und mit zur Polizeiwache Kreuztal fahren. Dort entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben zum Nachweis des Alkohol- und Drogenkonsums.

Die weitere Überprüfung ergab, dass er sich das Fahrzeug ausgeliehen hatte. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Mann allerdings nicht. Die Polizisten stellten den Mondeo sicher.

Bei dem Unfall verletzten sich der 22-Jährige sowie eine 20-jährige Mitinsassin leicht. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf fast 20.000 Euro belaufen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Vor dem Hintergrund des Unfalls appelliert die Polizei: "Alkohol und/oder Drogen gehören nicht ans Steuer. Oftmals führt der Konsum zu einer enthemmten und risikoreichen Fahrweise, so wie auch in diesem Fall. Und nicht immer ist es "nur" eine Straßenlaterne oder eine Hauswand, die unmittelbar dabei zu Schaden kommen."

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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