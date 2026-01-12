Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verwirrte Frau bespuckt Polizisten

Plettenberg (ots)

Eine scheinbar hilflose Frau lief Freitagabend erst immer wieder über die Straße und griff anschließend Polizeibeamte an. Ein Arzt wies sie in eine Klinik ein.

Zeugen hatten die Polizei gegen 18.30 Uhr zur Straße "Am Wall" gerufen. Die scheinbar hilflose und geistig verwirrte 29-jährige Plettenbergerin war mehrfach auf die Straße gelaufen und hatte sich und andere so in Gefahr gebracht. Gegenüber den Beamten der Streife reagierte sie äußerst aggressiv, unkooperativ und versuchte wegzulaufen. Die Polizisten überwältigten sie daraufhin. Hiergegen setzte sie sich zur Wehr. Sie schlug und trat um sich, bespuckte die Beamten und beleidigte sie. Einen Polizisten verletzte sie leicht.

Das Ordnungsamt und ein Arzt wiesen die Tatverdächtige in eine psychiatrische Klinik ein. Gegen sie wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (dill)

