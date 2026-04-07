PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand mit anschließender vorläufiger Festnahme - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Montagabend (06.04.2026) ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen.

Gegen 19:45 Uhr erhielt die Polizei in Siegen Kenntnis von einem Brand in einem Einfamilienhaus im Grenzweg in Freudenberg. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet vermutlich lediglich eine Kosmetiktasche in Brand. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit durch Bewohner des Hauses gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen einen 23-Jährigen, der sich vor Ort aufhielt ein Haftbefehl vorlag. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Siegen zugeführt. Dort konnte der 23-Jährige den Haftbefehl begleichen und wurde anschließend wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 13:29

    POL-SI: Unbekannte flüchten nach Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (04.04.2026) sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der "Auwiese" in Kredenbach eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich zwei unbekannte Täter gegen 02:22 Uhr gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle eines Fahrradfachhandels. Zeugen sahen später, dass eine Person mit schwarzer Jacke ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 13:21

    POL-SI: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.04.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem Audi gekommen, bei dem ein 18-Jähriger leicht verletzt wurde. Der 18-Jährige war gegen 01:30 Uhr mit einem grünen Audi über die Dotzlarer Hauptstraße von Arfeld in Richtung Dotzlar unterwegs. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam er kurz nach dem ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:49

    POL-SI: Nach tödlichem Verkehrsunfall - Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer -#polsiwi

    Hilchenbach-Dahlbruch (ots) - Am gestrigen Ostermontagabend (06. April) ist es auf der Bundesstraße B 508 in Hilchenbach-Dahlbruch zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 29-jähriger Mann im weiteren Verlaufe infolge seiner Unfallverletzungen verstarb. Derzeit sucht die Polizei nach einem flüchtigen Unfallfahrer. Gegen 22:42 Uhr erhielt die Leitstelle der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren