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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte flüchten nach Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (04.04.2026) sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der "Auwiese" in Kredenbach eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich zwei unbekannte Täter gegen 02:22 Uhr gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle eines Fahrradfachhandels. Zeugen sahen später, dass eine Person mit schwarzer Jacke und eine weitere Person mit einem Fahrrad in Richtung Marburger Straße wegliefen. Detailliertere Personenbeschreibungen liegen nicht vor.

Zur kompletten Tatbeute kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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