PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Kupferdiebstahl aus Solarpark

Wiernsheim (ots)

Kupferdiebe haben kilometerweise Kupferkabel aus einem Solarpark im Wiernsheimer Ortsteil Iptingen entwendet.

Auf gewaltsame Art und Weise drangen im Zeitraum zwischen Sonntag 20:30 Uhr und Montag 06:00 Uhr bislang unbekannte Täter an mehreren Stellen auf das Gelände eines Solarparks ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie mehrere Kilometer Kupferkabel. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 200.000 bis 300.000 Euro. Der Wert der entwendeten Kupferkabel beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, um Meldung unter der Rufnummer 07041 9693-0.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: Anna.Schwalbe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 09:41

    POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Diebstahl aus ehemaligem Hotel - Polizei sucht Zeugen

    Baiersbronn (ots) - In den vergangenen Monaten hat bislang unbekannte Täterschaft aus einem früheren Hotel mehrere Haushaltsgeräte, Liegestühle und Schränke entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand drangen der oder die Täter zwischen Februar und Mitte April in das Gebäude im Teilort Mitteltal ein, brachen verschlossene Räume auf und verwüsteten mehrere Zimmer. ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 15:05

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus: Hoher Beuteschaden - Zeugen gesucht!

    Pforzheim (ots) - In ein Wohnanwesen in Pforzheim eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher vermutlich am Samstag im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die bislang unbekannten Täter auf das in der Schellingstraße gelegene Grundstück und drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in das Innere des Wohnhauses ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren