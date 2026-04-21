Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Kupferdiebstahl aus Solarpark

Wiernsheim (ots)

Kupferdiebe haben kilometerweise Kupferkabel aus einem Solarpark im Wiernsheimer Ortsteil Iptingen entwendet.

Auf gewaltsame Art und Weise drangen im Zeitraum zwischen Sonntag 20:30 Uhr und Montag 06:00 Uhr bislang unbekannte Täter an mehreren Stellen auf das Gelände eines Solarparks ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie mehrere Kilometer Kupferkabel. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 200.000 bis 300.000 Euro. Der Wert der entwendeten Kupferkabel beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, um Meldung unter der Rufnummer 07041 9693-0.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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