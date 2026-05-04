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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kontrollen decken Alkohol- und Drogendelikte auf

Euskirchen, Zülpich, Kall (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Polizeibeamte im Kreis Euskirchen mehrere Verstöße unter Alkohol- und Drogeneinfluss fest. In Zülpich wurde am 30. April um 9.15 Uhr auf der Straße "Villa Rustica" ein 27-Jähriger kontrolliert. Dabei fielen den Beamten glasige Augen auf. Ein Drogentest verlief positiv auf Marihuana. Ebenfalls am 30. April, um 12.30 Uhr, überprüften Einsatzkräfte in Euskirchen auf der Straße "An der Vogelrute" einen 41-Jährigen auf einem E-Scooter. Auch hier ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Test verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Am Abend desselben Tages, um 21.30 Uhr, fiel in Kall auf der Eisenauerstraße ein 54-jähriger Pkw-Fahrer durch Schlangenlinienfahren sowie starkes Beschleunigen und Abbremsen auf. Ein Atemalkoholtest ergab 1,48 Promille. In Euskirchen wurde am 3. Mai um 20.21 Uhr auf der Frauenberger Straße ein 40-Jähriger ebenfalls auf einem E-Scooter kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,62 Promille. In allen Fällen wurden Blutproben angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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