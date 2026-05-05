PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Gartenlauben eingebrochen

Bad Münstereifel (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Straße "Große Bleiche" in Bad Münstereifel wurde von Unbekannten in drei Gartenlauben eingebrochen.

Im Zeitraum von Montag (4. Mai), 3.15 bis 3.40 Uhr wurden die Türen von den Gartenlauben gewaltsam geöffnet.

Aus den Gartenlauben wurde ein Laubbläser, ein Verbandskasten und Werkzeug entwendet.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

   - männlich
   - ca. 20 bis 30 Jahre alt
   - weißer/heller Kapuzenpullover

2. Person

   - männlich
   - ca. 20 bis 30 Jahre alt
   - dunkelblaue Daunenjacke
   - schwarze Kapuze

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 14:00

    POL-EU: Brand eines Wartehäuschens

    Hellenthal-Oberreifferscheid (ots) - Ein Brand beschädigte ein Wartehäuschen sowie angrenzende Gebäude in Hellenthal-Oberreifferscheid. Am 1. Mai zwischen 8 und 9 Uhr geriet das Wartehäuschen in der Straße "Oberreifferscheid" in Brand. Zuvor wurde der Bereich im Rahmen des 1. Mais genutzt, bei der in einer Stahlwanne ein Feuer brannte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte Funkenflug das Feuer verursacht haben. Durch ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 13:59

    POL-EU: Kontrollen decken Alkohol- und Drogendelikte auf

    Euskirchen, Zülpich, Kall (ots) - Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Polizeibeamte im Kreis Euskirchen mehrere Verstöße unter Alkohol- und Drogeneinfluss fest. In Zülpich wurde am 30. April um 9.15 Uhr auf der Straße "Villa Rustica" ein 27-Jähriger kontrolliert. Dabei fielen den Beamten glasige Augen auf. Ein Drogentest verlief positiv auf Marihuana. Ebenfalls am 30. April, um 12.30 Uhr, überprüften ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren