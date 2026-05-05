Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Gartenlauben eingebrochen

Bad Münstereifel (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Straße "Große Bleiche" in Bad Münstereifel wurde von Unbekannten in drei Gartenlauben eingebrochen.

Im Zeitraum von Montag (4. Mai), 3.15 bis 3.40 Uhr wurden die Türen von den Gartenlauben gewaltsam geöffnet.

Aus den Gartenlauben wurde ein Laubbläser, ein Verbandskasten und Werkzeug entwendet.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- männlich - ca. 20 bis 30 Jahre alt - weißer/heller Kapuzenpullover

2. Person

- männlich - ca. 20 bis 30 Jahre alt - dunkelblaue Daunenjacke - schwarze Kapuze

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

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