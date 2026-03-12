PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf BAB20 Höhe PP Lindholz sorgt aktuell für Verkehrsbeeinträchtigungen

Dummerstorf / Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB20, Richtungsfahrbahn Lübeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer mit einem BMW die BAB20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin auf der linken Fahrspur. Zeitgleich befuhr ein Sicherungswagen der Autobahnmeisterei dieselbige Fahrtrichtung und wollte von der Standspur auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem LKW, in der Folge der BMW gegen die Mittelleitplanke stieß und sich im Anschluss überschlug. Beide Fahrzeuginsassen des BMW wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Fahrzeugführer des Sicherungswagens erlitt leichte Verletzungen. Der Sicherungswagen sollte ursprünglich auf der linken Fahrspur eine Baustelle absichern.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern indes noch an. Diesbezüglich wird ein Sachverständiger der DEKRA am Unfallort hinzugezogen.

Weiterhin ist die BAB20 ab der Anschlussstelle Bad Sülze voll gesperrt, der Verkehr wird an dieser Stelle abgeleitet. Wie lange die Maßnahmen inkl. Bergung beider Fahrzeuge andauert, ist gegenwärtig nicht abschätzbar.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 135.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 10:45

    POL-HRO: Funkenflug aus Feuertonne verursacht Brand

    Redefin (ots) - Am Mittwochmittag kam es in Redefin zu einem Brand, bei dem Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen soll zuvor eine Feuertonne durch eine 68-Jährige betrieben worden sein. Gegen 11.30 Uhr habe es dann einen Funkenflug gegeben, so dass sich die angrenzende Hecke entzündete. Ein Löschversuch durch die Anwesenden blieb zunächst ohne Erfolg, so dass das Feuer in der ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 09:26

    POL-HRO: Vollsperrung der Landstraße 01 bei Rieps - Erstmeldung

    Wismar (ots) - Nach einem Unfall auf der Landstraße 01 bei Rieps (Nähe Rehna) ist die Straße aktuell voll gesperrt. Gegen 08:20 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der PKW-Fahrer lebensbedrohlich verletzt. Die Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an. Weitere Informationen folgen. ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:14

    POL-HRO: 59-Jährige aus dem Landkreis Rostock verliert 28.000 Euro durch Anlagebetrug

    Landkreis Rostock (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem am 11.03.2026 ein Betrugsfall angezeigt wurde, bei dem eine 59-jährige Frau nach derzeitigen Erkenntnissen um mindestens 28.000 Euro betrogen worden sein soll. In der Absicht, ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen, wurde die Geschädigte im Dezember 2024 auf einen Online-Broker aufmerksam. Nach einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren