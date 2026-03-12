Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf BAB20 Höhe PP Lindholz sorgt aktuell für Verkehrsbeeinträchtigungen

Dummerstorf / Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB20, Richtungsfahrbahn Lübeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer mit einem BMW die BAB20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin auf der linken Fahrspur. Zeitgleich befuhr ein Sicherungswagen der Autobahnmeisterei dieselbige Fahrtrichtung und wollte von der Standspur auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem LKW, in der Folge der BMW gegen die Mittelleitplanke stieß und sich im Anschluss überschlug. Beide Fahrzeuginsassen des BMW wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Fahrzeugführer des Sicherungswagens erlitt leichte Verletzungen. Der Sicherungswagen sollte ursprünglich auf der linken Fahrspur eine Baustelle absichern.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern indes noch an. Diesbezüglich wird ein Sachverständiger der DEKRA am Unfallort hinzugezogen.

Weiterhin ist die BAB20 ab der Anschlussstelle Bad Sülze voll gesperrt, der Verkehr wird an dieser Stelle abgeleitet. Wie lange die Maßnahmen inkl. Bergung beider Fahrzeuge andauert, ist gegenwärtig nicht abschätzbar.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 135.000EUR.

