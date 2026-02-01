PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Über Reifen gefahren

Bad Bergzabern (ots)

Beim Verlassen eines Parkplatzes in der Königstraße, am 31.01.2026 gegen 21:15 Uhr, überführ ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Germersheim einen in der Ausfahrt abgelegten Altreifen. Es ist davon auszugehen, dass der auf einer Stahlfelge aufgezogene Reifen zuvor absichtlich dort platziert wurde. Durch den Unfall entstand am PKW ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Wer hat in der Königstraße Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Sebastian Bollinger

Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 01.02.2026 – 08:45

    POL-PDLD: Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am 31.01.2026, kurz nach 19:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters, in ein Haus in der Straße Am Weiher einzubrechen. Das Auslösen einer Alarmanlage im Anwesen dürfte verhindert haben, dass die Täter Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern tagsüber im Bereich Am Weiher auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die ...

  • 01.02.2026 – 08:07

    POL-PDLD: Aufbruch von Spielautomaten

    Berg (ots) - In den Morgenstunden des 31.01.2026, etwa in der zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Café in Berg. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Zugangstür des Cafés auf und gelangten so in das Objekt. Im Inneren wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin enthaltene Bargeld entwendet. Weiterhin wurden Alkoholika und das Wechselgeld der Verkaufskasse gestohlen. Die ...

  • 01.02.2026 – 07:33

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

    Germersheim (ots) - Am Samstag Vormittag führte die Polizei Germersheim zunächst Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Bellheim durch. Insgesamt vier Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs, der schnellste mit 45 km/h bei erlaubten 30. Im Anschluss wurde die Josef-Probst-Straße in Germersheim überwacht. Hier mussten sich fünf Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit verantworten. Der Spitzenreiter ...

