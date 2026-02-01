Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am 31.01.2026, kurz nach 19:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters, in ein Haus in der Straße Am Weiher einzubrechen. Das Auslösen einer Alarmanlage im Anwesen dürfte verhindert haben, dass die Täter Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat gestern tagsüber im Bereich Am Weiher auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefon 06343/9334-0 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell