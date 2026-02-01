POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Landau (ots) - Am 30.01.2026, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr, stellte der 63-jährige Geschädigte sein Fahrzeug im Prießnitzweg in Landau ab. Als er an sein Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass die Heckscheibe seines Fahrzeuges eingeschlagen wurde. Zudem wies das Fahrzeug mehrere Dellen und Kratzer auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu ...

