POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen
Germersheim (ots)
Am Samstag Vormittag führte die Polizei Germersheim zunächst Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Bellheim durch. Insgesamt vier Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs, der schnellste mit 45 km/h bei erlaubten 30. Im Anschluss wurde die Josef-Probst-Straße in Germersheim überwacht. Hier mussten sich fünf Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit verantworten. Der Spitzenreiter wurde mit 69 km/h bei erlaubten 50 gemessen.
