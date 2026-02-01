PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Am Samstag Vormittag führte die Polizei Germersheim zunächst Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Bellheim durch. Insgesamt vier Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs, der schnellste mit 45 km/h bei erlaubten 30. Im Anschluss wurde die Josef-Probst-Straße in Germersheim überwacht. Hier mussten sich fünf Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit verantworten. Der Spitzenreiter wurde mit 69 km/h bei erlaubten 50 gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

