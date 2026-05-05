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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter ohne Versicherung und unter Alkoholeinfluss gestoppt

Weilerswist (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurde in der Nacht zu Dienstag auf der Trierer Straße von Polizeibeamten kontrolliert, nachdem er mit einem E-Scooter im Straßenverkehr aufgefallen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab gegen 1.06 Uhr einen Wert von 0,88 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der E-Scooter technisch verändert worden war und eine deutlich höhere Geschwindigkeit als die zulässigen 25 km/h erreichen kann. Das Fahrzeug wurde daraufhin zur Beweissicherung sowie zur Eigentumssicherung sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen wies der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 65 km/h auf. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt. Gegen ihn wurden Anzeigen unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung gefertigt.

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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