Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Auffahrunfall auf Bundesstraße - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.04.2026, gegen 07.00 Uhr, fuhr auf der Bundesstraße 3 ein Pkw auf einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw auf. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte in Höhe von Hertingen mehrere Rinder auf einem Acker neben der Fahrbahn und hielt mit seinem Pkw im Grünstreifen an. Ein Teil des Pkws ragte noch in die Fahrbahn hinein. Der 43-Jährige versuchte derweilen die Rinder zusammenzutreiben. Ein 63-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, der ebenfalls die Bundesstraße 3 von Schliengen kommend in Richtung Welmlingen befuhr, bemerkte den 43-Jährigen beim Rinder einfangen und übersah dabei den am Fahrbahnrand stehenden Pkw, mit welchem der 63-Jährige beim Vorbeifahren kollidierte. Durch die Kollision kam der Kleintransporter ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum kollidiert. Es sei niemand verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

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