POL-FR: Weil am Rhein: Einsteigediebstahl in Gaststätte in Friedlingen
Freiburg (ots)
Am Montag, 27.04.2026, gegen 03.00 Uhr, stieg eine unbekannte Täterschaft über ein gekipptes Fenster im Hochparterre in eine Gaststätte in der Grenzstraße ein. In der Gaststätte wurde eine Kasse aufgebrochen und Bargeld aus dieser entwendet.
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