POL-FR: Weil am Rhein: Einsteigediebstahl in Gaststätte in Friedlingen

Freiburg (ots) - Am Montag, 27.04.2026, kam es gegen 10.00 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen einem Mercedes und einem VW auf der B500 zwischen Häusern und Schluchsee. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 40-jähirge Mercedesfahrerin in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW ein 72 - Jährigen, welche in Richtung Schluchsee ...

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