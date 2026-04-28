Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Frontalkollision mit hohem Sachschaden ohne Verletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.04.2026, kam es gegen 10.00 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen einem Mercedes und einem VW auf der B500 zwischen Häusern und Schluchsee. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 40-jähirge Mercedesfahrerin in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW ein 72 - Jährigen, welche in Richtung Schluchsee unterwegs war. Beide Autos waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 25.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, dennoch waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die B500 war für knapp eine halbe Stunde gesperrt.

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