Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 11:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Hauptstraße, an der Einmündung zur L 151 in Todtmoos, ein Motorradfahrer auf, welcher mehrfach lediglich auf dem Hinterrad herumfuhr und dabei beinahe die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Fußgänger befanden sich in unmittelbarer Nähe. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchtet das Motorrad innerorts mit überhöhter Geschwindigkeit über die L150 in Richtung St. Blasien. Aufgrund der Gefährlichkeit wurde die Verfolgung nicht fortgesetzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet wurden oder Hinweise zum Motorrad oder zum Fahrer geben können. Es soll sich um ein dunkles Motorrad mit einer weißen Transportbox gehandelt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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