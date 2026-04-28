Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 27.04.2026, kurz nach 16:00 Uhr ereignete sich in einem Supermarkt im Kenzinger Feuerwehrweg ein Ladendiebstahl.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein 26 Jahre alter Mann versucht, mehrere Lebensmittel aus dem Supermarkt zu entwenden. Der Ladendetektiv konnte den Tatverdächtigen nach Verlassen des Kassenbereiches stellen und die Polizei verständigen.

Im Rahmen der Personenkontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Emmendingen stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen bereits ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen eines zurückliegenden Diebstahldeliktes vorlag.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell