Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Betzenhausen: Mögliche Gefährdung des Straßenverkehrs durch Rollerfahrer - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 28.04.2026, gegen 7:30 Uhr ereignete sich im Zehnsteigweg im Freiburger Stadtteil Betzenhausen ein gefährlicher Vorfall im Straßenverkehr.

Einer Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Freiburg-Nord war im Bereich eines Spielplatzes eine Gruppe von pöbelnden Jugendlichen gemeldet worden. Als die Streife an besagter Örtlichkeit eintraf, flüchtete ein zunächst unbekannter Motorrollerfahrer ohne Helm und fehlendem Versicherungskennzeichen mit einem Sozius über die angrenzende Parkanlage.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Flüchtigen erneut im Runzmattenweg angetroffen und zunächst gestoppt werden. Daraufhin flüchteten die beiden zunächst weiter zu Fuß. Als Fahrer des Rollers konnte ein 15-jähriger Jugendlicher ermittelt werden.

Der Polizeiposten Freiburg-Zähringen (Tel.: 0761 12071-0) hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Fahrverhalten des Tatverdächtigen geben können. Ob durch das Fahrverhalten des Motorrollerfahrers möglicherweise andere Verkehrsteilnehmende gefährdet wurden, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

ak

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