POL-FR: Weil am Rhein: Motorrad entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 25.04.206, 12.30 Uhr bis Sonntag, 26.04.2026, 10.20 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein Motorrad der Marke KTM Typ 690. Das orange / weiße Motorrad stand verschlossen in der Colmarer Straße in Friedlingen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.
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