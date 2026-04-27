POL-FR: Weil am Rhein: Motorrad entwendet

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.04.2026, 18.45 Uhr bis Samstag, 25.04.2026, 06.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Glaselement einer Eingangstür Zutritt zu einer Apotheke in der Hauptstraße. Aus zwei Kassen wurde Bargeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

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