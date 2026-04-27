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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße 3
Anschlussstelle Eimeldingen - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, gegen 08.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 / Einmündung zur Autobahnanschlussstelle Eimeldingen zwischen zwei Pkws zu einem Unfall.

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 3 von Binzen kommend in Richtung Eimeldingen und übersah an der Autobahnanschlussstelle Eimeldingen beim Abbiegen nach links wohl eine entgegenkommende 36-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkws. Die 37-Jährige sowie eine 5-Jährige Mitfahrerin bei der 36-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus beziehungsweise in eine Kinderklinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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