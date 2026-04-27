POL-FR: Eimeldingen: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße 3
Anschlussstelle Eimeldingen - zwei Leichtverletzte
Freiburg (ots)
Am Freitag, 24.04.2026, gegen 08.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 / Einmündung zur Autobahnanschlussstelle Eimeldingen zwischen zwei Pkws zu einem Unfall.
Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 3 von Binzen kommend in Richtung Eimeldingen und übersah an der Autobahnanschlussstelle Eimeldingen beim Abbiegen nach links wohl eine entgegenkommende 36-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkws. Die 37-Jährige sowie eine 5-Jährige Mitfahrerin bei der 36-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus beziehungsweise in eine Kinderklinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.
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