Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße 3

Anschlussstelle Eimeldingen - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, gegen 08.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 / Einmündung zur Autobahnanschlussstelle Eimeldingen zwischen zwei Pkws zu einem Unfall.

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 3 von Binzen kommend in Richtung Eimeldingen und übersah an der Autobahnanschlussstelle Eimeldingen beim Abbiegen nach links wohl eine entgegenkommende 36-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkws. Die 37-Jährige sowie eine 5-Jährige Mitfahrerin bei der 36-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus beziehungsweise in eine Kinderklinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

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