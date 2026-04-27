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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Todtnau: Motorradfahrer auf Landstraße schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 25.04.2026, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die Landstraße 149 von Bernau-Dorf kommend in Richtung Präg, als er auf Höhe der Präger Böden in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit der Schutzplanke, wurde über dies geworfen und kam in einem Bach zum Liegen. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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