POL-FR: Gemarkung Todtnau: Motorradfahrer auf Landstraße schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Samstagnachmittag, 25.04.2026, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die Landstraße 149 von Bernau-Dorf kommend in Richtung Präg, als er auf Höhe der Präger Böden in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit der Schutzplanke, wurde über dies geworfen und kam in einem Bach zum Liegen. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
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