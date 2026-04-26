Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gemeinsame Pressemeldung des Veranstalters, der Stadt Boppard, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm

Boppard (ots)

Am heutigen Sonntag, den 26.04.2026, fand die jährliche Veranstaltung "Mittelrheinischer Weinfrühling" im Bopparder Hamm statt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei führten zur Bewältigung der Veranstaltungslage jeweils eigene Einsätze in enger Absprache mit allen beteiligten Stellen durch.

Die Veranstaltung wurde in der Spitze von etwa 12.000 Besuchern aufgesucht. Durch die Feuerwehr mussten keine Einsätze wahrgenommen werden. Der Rettungsdienst musste lediglich in geringer Anzahl Hilfeleistungen erbringen.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung grundsätzlich friedlich. Aufgrund des Sicherheitskonzeptes der Beteiligten konnten Verkehrsbeeinträchtigungen verhindert und Störungen der Veranstaltung auf ein Minimum reduziert werden.

Die Polizei Boppard verzeichnete zum Berichtszeitpunkt lediglich eine Körperverletzung mit Veranstaltungsbezug.

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