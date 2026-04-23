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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Brennender PKW - Unfall - Automatenaufbruch - Unfallflucht

Aalen (ots)

Schechingen: Rollerfahrer stürzt

Am Mittwoch gegen 17:40 Uhr befuhr ein Streifenwagen des Polizeipräsidiums Aalen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Hauptstraße und wollten von hier aus nach links in Richtung Leinweiler abbiegen. Nachdem die Beamten einen entgegenkommenden Rollerfahrer erkannten, bremsten sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der 67-jährige Rollerfahrer erschrak beim Erkennen des Streifenfahrzeugs, bremste stark ab und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei verletzte sich der alkoholisierte Rollerfahrer schwer. Ein Kontakt mit dem Streifenwagen fand nicht statt.

Aalen: Brennender PKW

Ein BMW, der in der Alemannenstraße geparkt war, fing am Mittwoch gegen 20 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer und fing an zu brennen. Durch die eintreffende Feuerwehr aus Aalen, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten vor Ort kamen, wurde das Feuer vollständig gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Hüttlingen: Einbruch in Gartenhütten

Zwischen Montagmittag, 15 Uhr und Mittwoch, 17:15 Uhr, drang ein vermeintlicher Einbrecher in die Kleingartenanlage In den Eichen in der Buchener Straße ein, indem er den dort vorhandenen Maschendrahtzaun überstieg. Auf dem Gelände versuchte er an einem Gartenhaus einen Holzfensterladen aufzuhebeln, was jedoch misslang. An einem weiteren Gartenhaus wurde ein Fenster aufgebrochen, so dass dieses aus den Scharnieren brach und die Fensterscheibe zu Bruch ging. Anschließend betrat der Unbekannte die Gartenhütte und durchwühlte diverse Schränke. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960 entgegen.

Bopfingen: Kind von PKW erfasst

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr querte ein 9-jähriger Junge unvermittelt die Nördlinger Straße mit seinem Fahrrad. Ein heranfahrender 45-jähriger Mercedes-Fahrer leitete unmittelbar eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen leichten Kontakt mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Der 9-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bopfingen: Saugautomaten aufgebrochen

Am Dienstag zwischen 1:27 Uhr und 1:31 Uhr wurden zwei Saugstationen auf dem Gelände eines Autohauses im Gewerbehof aufgebrochen und daraus die Geldkassetten entwendet. Der entstandene Schaden und die Höhe des Diebesgutes sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte zwischen Montag, 8 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen, in der Nepperbergstraße geparkten, Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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