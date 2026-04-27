Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pkw kommt von Fahrbahn ab und bleibt auf Böschung stehen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 10.15 Uhr, kam ein 75-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und blieb schräg auf einer Böschung stehen. Er befuhr die Wehrerstraße (Kreisstraße 6353) und bog auf den Überleitungsast zur Bundesstraße 317 ab. Vermutlich aufgrund einer medizinscher Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Pkw schräg auf der Böschung zum Stehen. Der 75-Jährige wurde vom Rettungsdienst untersucht und konnte vor Ort bleiben. Bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes musste der Pkw von der Feuerwehr gesichert / stabilisiert werden. Der entstanden Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell