Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Motorradfahrer kommt von Bundesstraße ab - tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.04.2026, gegen 13.15 Uhr, kam ein 41-jähriger Motorradfahrer von der Bundesstraße 500 ab und verletzte sich dabei tödlich. Er befuhr in einer Motorradgruppe die Bundesstraße von Blasiwald / Schluchsee kommend in Richtung Häusern und überholte kurz vor einem Parkplatz einen vor ihm fahrenden Motorradfahrer. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur kam der 41-Jährige in einer Kurve wohl nach rechts in den Grünstreifen und stürzte. In der Folge kollidierte er mit seinem Motorrad mit einem Verkehrszeichen. Eine Reanimation des 41-Jährigen verlief ohne Erfolg. Der 41-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt voll gesperrt.

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