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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien/ Albtal: Traktor weicht Pkw auf dem Ballenbergweg aus und rutscht Hang hinunter - Pkw entfernte sich unerlaubt

Freiburg (ots)

Mit seinem Traktor befuhr am Samstag, 25.04.2026 gegen 21.20 Uhr ein 62 Jahre alter Mann den Ballenbergweg in südliche Richtung. Dabei kam ihm nach eigenen Angaben ein Pkw entgegen, welchem er nach rechts auswich. Dabei kam er zu weit an den Hang und von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und blieb rund fünf Meter weiter stecken. Der Pkw soll sich unerlaubt entfernt haben. Der 62-Jährige konnte sich selbständig aus seinem Traktor befreien und begab sich zu Fuß nach Hause. Von dort aus verständigte er die ortsansässige Feuerwehr. Er selbst begab sich vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch die Feuerwehr St. Blasien wurde versucht den Traktor zu bergen, was an diesem Tag durch die starken Beschädigungen nicht gelang. Das Erdreich mit ausgetretenem Öl wurde abgetragen und entsorgt. Am Traktor entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

md/tb

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Telefon: 07621 176-351
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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