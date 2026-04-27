Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Rollerfahrer leicht verletzt - 11.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem Smart befuhr am Freitag, 24.04.2026 gegen 10.45 Uhr eine 83 Jahre alte Frau die K6580 vom Grenzübergang Rafz kommend in Fahrtrichtung Lottstetten. Im Bereich der Abzweigung Laubschrochenstraße beabsichtigte sie nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 49 Jahre alte Rollerfahrer stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die 83-Jährige blieb unverletzt. Am Smart entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro, am Roller rund 6.000 Euro.

md/tb

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