POL-FR: Stühlingen: Ausweichmanöver verursacht 15.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Mit seinem Opel befuhr am Sonntag, 26.04.2026 gegen 20.45 Uhr ein 50 Jahre alter Mann die B314 von Waldshut kommend in Richtung Grimmelshofen. Auf einer relativ geraden Strecke kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches auf seine Fahrspur geriet. Der 50-Jährige wich nach rechts aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Opel wurde auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Das entgegenkommende Auto entfernte sich in Richtung Waldshut. Zum Kontakt der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrzeug geben können.
md/tb
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