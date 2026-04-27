Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen-Bachheim: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft drang am Sonntag, 26.04.2026, gegen 02:10 Uhr in ein Wohnhaus in Löffingen-Bachheim, Bucheckstraße, ein. Hierbei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein Garagenfenster mutmaßlich aufgehebelt, um im Anschluss über eine Verbindungstür in das Wohnhaus zu gelangen. Hier wurden in einem Büroraum Schränke geöffnet und darin befindliches Bargeld entwendet. Der Hausbesitzer, welcher zum Tatzeitpunkt im Haus war, konnte eine Person feststellen, welche durch das Treppenhaus aus dem Gebäude flüchtete, in ein Fahrzeug einstieg und davonfuhr. Der Diebstahlschaden ist Gegenstand der Ermittlungen

Personen, welche Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können bzw. sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter anderem zu einem in der Nähe des Tatortes abgestellten Fahrzeugs, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, zu melden.

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