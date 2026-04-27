POL-FR: Schluchsee: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich
Freiburg (ots)
Am Sonntagnachmittag, 26.04.2026, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Motorradfahrer die K4988, von Dresselbach kommend in Fahrtrichtung Schluchsee, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt durch einen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.
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