Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrerin bei Verkehrsunfall am Königsworther Platz leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Samstag, 28.03.2026, ist eine 67-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am Königsworther Platz in Hannover leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 20-jährige Autofahrerin gegen 15:33 Uhr mit einem weißen Smart den Königsworther Platz aus Richtung Friederikenplatz kommend in Richtung Nienburger Straße. Im Bereich der Einmündung der Nienburger Straße kollidierte die 20-Jährige mit ihrem weißen Smart mit einer 67-jährigen Radfahrerin, die die dortige Radwegefurt querte.

Die Radfahrerin wurde an der linken Körperseite von dem Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Da sich die 67-Jährige nicht an den Unfall erinnern kann, stützen sich die bisherigen Erkenntnisse derzeit auf die Angaben der Autofahrerin. Insbesondere zur Ampelschaltung und zum genauen Ablauf des Unfalls bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /trim

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