Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mann bei Messerangriff im Hauptbahnhof Hannover verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und ermittelt wegen versuchten Totschlags

Hannover (ots)

Bei einem Angriff mit einem Messer ist am Donnerstag, 26.03.2026, im Hauptbahnhof Hannover ein 30-Jähriger leicht verletzt worden. Ein 25-Jähriger hatte den Mann aus bislang unbekannten Gründen mit einem Messer angegriffen und ihm Verletzungen an den Gliedmaßen zugefügt. Sicherheitskräfte der DB Sicherheit, die sich unmittelbar neben dem Angreifer aufhielten, konnten den 25-Jährigen zurückdrängen und zu Boden bringen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes der Polizei Hannover lief ein 30-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15:55 Uhr durch die Erdgeschossebene des hannoverschen Hauptbahnhofs, als sich von hinten der Tatverdächtige näherte. Aus bislang ungeklärten Gründen zog dieser plötzlich ein Messer und griff den Mann von hinten an. Der Angreifer stach mehrfach mit dem Messer in Richtung des 30-Jährigen, der Stich- und Schnittverletzungen an den Gliedmaßen davontrug.

Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten, schritten ein. Sie drängten den Angreifer von dem 30-Jährigen ab und brachten den Tatverdächtigen zu Boden. Dort hielten sie ihn fest, bis Beamte der Bundespolizeiinspektion Hannover den 25-Jährigen festnahmen.

Während der 30-Jährige im Krankenhaus behandelt wurde, kam der Tatverdächtige in den Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Hannover. Er soll im Laufe des Freitags, 27.03.2026, einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat und zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram

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