POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 92-Jährige aus Barsinghausen ist wieder da
Hannover (ots)
Eine seit Donnerstag, 26.03.2026, vermisste 92-Jährige aus Barsinghausen ist wieder da. Der Seniorin geht es gut. Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche.
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