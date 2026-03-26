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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 92-Jährige aus Barsinghausen ist wieder da

Hannover (ots)

Eine seit Donnerstag, 26.03.2026, vermisste 92-Jährige aus Barsinghausen ist wieder da. Der Seniorin geht es gut. Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche.

Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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