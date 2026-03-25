Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu Diebstahl von Kommunalschleppern in Isernhagen geben?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag, 20.03.2026, haben unbekannte Täter zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden einen Kommunalschlepper entwendet. Einen weiteren ließen sie auf der Flucht in einem Graben zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum aktuellen Standort des entwendeten Fahrzeugs machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover verschafften sich zwei unbekannte Täter zwischen 00:30 Uhr und 04:30 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu einem Firmengelände in der Kupferstraße in Isernhagen. Anschließend entwendeten die Täter zwei Kommunalschlepper durch ein Loch im Zaun. Bei der Flucht blieb einer der Schlepper liegen, sodass dieser vor Ort zurückgelassen wurde.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Arbeitsfahrzeug der Marke Iseki, Modell TH 5420 eVo. Der Wert der Kommunalschlepper beläuft sich pro Fahrzeug auf 45.000 bis 60.000 Euro.

Im Rahmen der Fahndung veröffentlicht die Polizei ein Foto des entwendeten Fahrzeugs und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kupferstraße bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des Kommunalschleppers geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell