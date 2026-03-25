PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu Diebstahl von Kommunalschleppern in Isernhagen geben?

POL-H: Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu Diebstahl von Kommunalschleppern in Isernhagen geben?
  • Bild-Infos
  • Download

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag, 20.03.2026, haben unbekannte Täter zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden einen Kommunalschlepper entwendet. Einen weiteren ließen sie auf der Flucht in einem Graben zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum aktuellen Standort des entwendeten Fahrzeugs machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover verschafften sich zwei unbekannte Täter zwischen 00:30 Uhr und 04:30 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu einem Firmengelände in der Kupferstraße in Isernhagen. Anschließend entwendeten die Täter zwei Kommunalschlepper durch ein Loch im Zaun. Bei der Flucht blieb einer der Schlepper liegen, sodass dieser vor Ort zurückgelassen wurde.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Arbeitsfahrzeug der Marke Iseki, Modell TH 5420 eVo. Der Wert der Kommunalschlepper beläuft sich pro Fahrzeug auf 45.000 bis 60.000 Euro.

Im Rahmen der Fahndung veröffentlicht die Polizei ein Foto des entwendeten Fahrzeugs und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kupferstraße bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des Kommunalschleppers geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 15:16

    POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Tötungsdelikt in Barsinghausen in U-Haft

    Hannover (ots) - Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Der 49-jährige Mann, der dringend verdächtigt wird am 23.03.2026 seine Partnerin tödlich und seine Tochter lebensgefährlich verletzt zu haben wurde am Dienstagmittag, 24.03.2026 einem Haftrichter vorgeführt (wir berichteten: ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 14:14

    POL-H: Laatzen: Zeugenaufruf zu Raubüberfall auf Discounter - Täter flüchtet mit Bargeld

    Hannover (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend, 23.03.2026, eine Filiale eines Discounters in der Langen Weihe in Laatzen überfallen und ist anschließend mit Bargeld geflüchtet. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem noch unbekannten Täter machen können. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 13:31

    POL-H: Hannover-Mitte: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt fest

    Hannover (ots) - Die Polizei Hannover hat am Freitag, 20.03.2026, nach umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen einen Tatverdächtigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen. Der 24-Jährige steht im Verdacht, am Samstag, 07.03.2026, in einem Schnellrestaurant an der Georgstraße einen 18-Jährigen lebensgefährlich verletzt zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren