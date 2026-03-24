Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Zeugenaufruf zu Raubüberfall auf Discounter - Täter flüchtet mit Bargeld

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend, 23.03.2026, eine Filiale eines Discounters in der Langen Weihe in Laatzen überfallen und ist anschließend mit Bargeld geflüchtet. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem noch unbekannten Täter machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat gegen 21:00 Uhr ein maskierter Täter die Supermarktfiliale, während ein Mitarbeiter mit dem Einsortieren von Waren beschäftigt war. Der Täter bedrohte den 37-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer. Anschließend forderte er die Herausgabe von Bargeld aus einer Kasse. Nach Erhalt des Raubguts flüchtete der Täter in einem bereits wartenden Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der 37-Jährige blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Täter wird als männlich, höchstens 1,70 Meter groß, maskiert und mit einem Messer bewaffnet beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war dieser mit einer dunklen Bomberjacke mit Tarnmuster und einer Jeans bekleidet.

Zu dem mutmaßlichen Komplizen des Räubers, der im Nahbereich in einer schwarzen Limousine in der Langen Weihe wartete, liegen keine weiteren Informationen vor.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol, trim

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