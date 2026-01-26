Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Polizeibeamte

Altena (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann hat Samstag einer Polizeibeamtin Haare ausgerissen. Der 34-jährige Altenaer hatte sich am Nachmittag bei niedrigen Temperaturen nahe 0 Grad zunächst an der Lenne-Seite der Unterführung am Bahnhof niedergelassen. Eine Rettungswagen-Besatzung untersuchte ihn. Allein die starke Alkoholisierung stellte keinen Grund dar, ihn ins Krankenhaus zu bringen, weshalb er vor Ort blieb. Eine Stunde später kamen weitere Hinweise von Zeugen über die hilflose Person vom Lenneufer. Polizeibeamte wollten den Mann zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam nehmen. Sie stützten ihn auf dem Weg über das Lenneufer, als er plötzlich um sich schlug und einer Polizeibeamtin ein Büschel Haare ausriss. Die Beamten überwältigten ihn und brachten ihn gefesselt zunächst zur Wache, dann ins Gewahrsam nach Lüdenscheid. Der 34-Jährige bekam Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (cris)

