Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer an Fassade - Kuperdiebe - Taschendiebe

Menden (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Woche versucht, eine Fassade der Gesamtschule an der Windthorststraße in Brand zu setzen. Die Tat wurde erst später festgestellt und bei der Polizei angezeigt. An der Gebäudeecke zur Bürgermeister-Rau-Straße, Ecke Windthorststraße, nahe der Regenbogen-Treppe, wurde ein Stück der Fassadenverkleidung abgebrochen und Feuer gelegt. Die Flammen erloschen jedoch, so dass nur geringer Schaden entstand.

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen Im Wieshof die kupferne Abdeckung eines Zaunes.

Eine 79-jährige Frau wurde am Freitag gegen Mittag beim Einkaufen bestohlen. Zwischen 13.40 und 14.15 Uhr hielt sie sich in einem Modegeschäft an der Hauptstraße auf. Ihre Handtasche lag auf ihrem Rollator. Erst zu Hause bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Sie rief die Polizei. Die warnt weiter dringend vor Taschendieben. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper, zum Beispiel in Jacken-Innentaschen, verwahrt werden. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell