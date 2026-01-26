Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Notfallsanitäter angegriffen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein 39-jähriger Mann hat am Samstag die Besatzung eines Rettungswagens angegriffen. Wegen eines medizinischen Notfalls kamen die Mitarbeiter des Rettungsdienstes kurz vor Mitternacht in seine Wohnung. Als sie den Mann untersuchen wollten, nahm dieser erst einen Notfallsanitäter in den Schwitzkasten, griff danach die Hand des anderen Notfallsanitäters und verdrehte sie. Die Rettungsdienst-Mitarbeiter verließen das Haus und riefen die Polizei. Einer der beiden Notfallsanitäter wurde verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen Körperverletzung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell