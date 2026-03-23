Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt an 38-jähriger Frau fest

Hannover (ots)

In der Nacht zu Montag, 23.03.2026, ist es in Barsinghausen in der Region Hannover zu einem Tötungsdelikt gekommen. Eine 38-jährige Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg blieben. Auch ein 13-jähriges Kind wurde bei der Tat lebensgefährlich verletzt. Der tatverdächtige Partner der Frau konnte noch am Tatort durch eintreffende Polizeikräfte festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover wurden gegen 02:10 Uhr Polizeikräfte in ein Einfamilienhaus an der Rehrbrinkstraße in Barsinghausen entsandt, nachdem der 15-jährige Sohn der Getöteten den polizeilichen Notruf gewählt hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden diese einen 49-jährigen Tatverdächtigen vor dem Wohnhaus vor und nahmen diesen widerstandslos fest.

Im Wohnhaus fanden Polizeikräfte die schwer verletzte 38-Jährige und ihre 13-jährige Tochter mit ebenso schweren Verletzungen vor. Sofort eingeleitete medizinische Maßnahmen bei der 38-Jährigen blieben ohne Erfolg. Unter Begleitung eines Notarztes wurde die 13-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Darüber hinaus befanden sich drei weitere Kinder der Familie im Alter von 10, 6 und 2 Jahren in der Wohnung. Sie blieben unverletzt. Das Jugendamt betreut die Kinder, zudem erhalten sie seelsorgerische Angebote.

Der Tatverdächtige befindet sich aufgrund leichter Verletzungen ebenfalls in medizinischer Behandlung. Im Verlauf des Tages sollen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hannover weitere freiheitsentziehende Maßnahmen geprüft werden. Eine Vorführung bei einem Haftrichter ist voraussichtlich für Dienstag, 24.03.2026, geplant.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Die Spurensuche am Tatort sowie alle weiteren Ermittlungen dauern an. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /pol, trim

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