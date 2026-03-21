Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Unfall in Garbsen - Zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag, 20.03.2026, auf Samstag, 21.03.2026, hat sich in Garbsen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Mercedes-Benz und einem Rover MINI ereignet. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer sind lebensgefährlich verletzt. Vier weitere Personen, die in den Unfallautos saßen sind mit leichten Verletzungen im Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 18-Jähriger gegen 01:15 Uhr gemeinsam mit einem 16-jährigen Beifahrer und einer 16-jährigen Mitfahrerin die Straße "Auf der Horst" in Garbsen in Richtung Ortskern. Zur gleichen Zeit befuhren ein 41-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer sowie eine 30-jährige Mitfahrerin die Schönebecker Allee in Richtung Planetenring. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen missachtete der Rover-Fahrer die rote Ampel und kollidierte mit dem bevorrechtigten Mercedes. Durch die Intensität des Aufpralls wurden sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des Rovers lebensgefährlich verletzt.

Ein Streifenwagen der Polizei traf zufällig noch vor einem Notruf an der Unfallstelle ein und alarmierte weitere Rettungskräfte. Diese brachten die lebensgefährlich Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Auch alle anderen Fahrzeuginsassen bedurften einer medizinischen Behandlung und wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser transportiert.

Im Rahmen der Kollision wurden ebenso ein Ampelmast und ein Verteilerkasten im unmittelbaren Nahbereich der Unfallkreuzung beschädigt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen. Hierzu fanden mehrere Stunden lang intensive Spurensicherungsmaßnahmen am Unfallort statt. Die Ermittlungen zur Höhe des Gesamtschadens und zu den Eigentumsverhältnissen des unfallverursachenden Fahrzeugs dauern an./ pol

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